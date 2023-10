– Samorządy nie są w stanie udźwignąć tego problemu – mówiła dziś dr Anita Kucharska-Dziedzic. Mowa o problemie, z którym mierzy się Zielona Góra od prawie trzech miesięcy.

Chodzi o składowisko toksycznych odpadów w Przylepie. Posłanka Nowej Lewicy podkreślała w rozmowie z Radiem Index, że w regionie jest kilka miejsc, które mogą budzić niepokój.

Jest jeszcze parę takich miejsc na południu województwa. Jest na przykład Mirocin, Mam zastrzeżenia do tego, co jest w Raculi. Same samorządy sobie z tym nie poradzą. Jeśli mówimy o takich Zasiekach to usuniecie tych śmieci jest szacowane na 190 milionów, a budżet gminy to paręnaście milionów.