Ponadto sto osób spotkało się dziś w zielonogórskiej Palmiarni, aby bawić się podczas kolejnego „Balu Seniora”.

Bezdomni z Fundacji Arka oraz seniorzy z zielonogórskich Domów Pomocy Społecznej mieli okazję, by porozmawiać, ale także wziąć udział we wspólnej zabawie. – Dla seniorów to wielki dzień – mówiła Eleonora Szymkowiak, zielonogórska radna, organizatorka wydarzenia.

Proszę zobaczyć, jak Ci ludzie bardzo się cieszą. Są osoby z Downem, osoby na wózkach, niepełnosprawne. Ja jestem najszczęśliwszą osobą na świecie i siedzę ze łzami w oczach, gdy widzę, jak oni się bawią,

Seniorzy podkreślali, że jak ważna jest dla nich integracja. Mówi jeden z nich Andrzej Olejnik.

Po to jest integracja osób niepełnosprawnych z seniorami. Widzimy, jak oni funkcjonują, to całe środowisko się integruje.

Podczas balu obecni byli również uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej. Jolanta Ławicka, autorka projektu „Baw się razem z nami” także podkreślała wagę tego wydarzenia.

Działanie pomyślane jest jako wspólna zabawa integracyjna różnych środowisk, których łączy niepełnosprawność, trochę wykluczenie i inna pozycja, która nie pozwala zawsze na zabawę.

“Bal dla seniora” odbył się przy pomocy Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego.