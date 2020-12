Od przyszłego roku stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt nie będzie już zarządzać miejskim schroniskiem. Zajmie się nim Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals”. Co to oznacza dla pracowników, wolontariuszy i przede wszystkim czworonogów, które tam przebywają?

Inicjatywa dla Zwierząt prowadziła schronisko przez 10 lat. W ostatnim konkursie ofert wnioskowała o ponad 2 miliony złotych dotacji z miasta, zadeklarowała również wkład własny w wysokości ponad 2 milionów 300 tysięcy złotych. Równocześnie stowarzyszenie oczekiwało, że miasto zwiększy dotację. Organizacja przypomniała też, że dużo zainwestowała w to, by stworzyć godne warunki dla zwierząt.

Zmieniliśmy wszędzie kraty, absolutnie wszędzie, w każdym kojcu. Tak, aby były one bezpieczne, aby nic złego się nie wydarzyło. Wyremontowaliśmy kociarnię, gabinet, który kosztował nas w ostatnim roku 250 tysięcy złotych. Włożyliśmy w to dużo serca i pieniędzy. Myślę, że tak by się też działo przez kolejne lata, dalej byśmy to remontowali. Natomiast stało się, jak się stało, trudno, musimy żyć dalej.

Przedstawicielka Inicjatywy dla Zwierząt podzieliła się obawami o to, jak zmianę zniosą zwierzęta, które są przywiązane do swoich opiekunów. Zastanawia się również nad losem pracowników i wolontariuszy. OTOZ Animals nie widzi przeszkód, by obecna kadra nadal pracowała w schronisku.

Wierzę, że dobrzy ludzie są nie tylko w OTOZ Animals, że są w różnych organizacjach. Współpracujemy z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych, więc nie widzimy przeciwwskazań, żeby rozważać zatrudnienie czy pozostawienie pracowników, którzy obecnie są w schronisku. Potrzebujemy na to odrobinę czasu, potrzebujemy zatrzymać spiralę plotkarstwa i nienawiści i wrócić do rozmowy z pracownikami i wolontariuszami.

OTOZ Animals będzie zarządzać zielonogórskim schroniskiem przez kolejne 3 lata. Zamierza m.in. zakupić samochód, który będzie wykorzystywany jako karetka dla zwierząt. Wkład własny w prowadzenie placówki, jaki zadeklarowała organizacja, to ponad 3 miliony złotych.