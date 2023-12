– Dotrzymamy wszystkich deklaracji – zapewnia marszałek Marcin Jabłoński w temacie wsparcia koszykarskiego klubu Enea Stelmet Zastal Zielona Góra.

Cały czas w przestrzeni publicznej przewija się temat pomocy zadłużonej drużynie. Prezydent Janusz Kubicki mówił na naszej antenie dwa dni temu o konieczności zwołania nadzwyczajnej sesji rady miasta, wyrażając nadzieję, że na podobną zdecydują się również władze województwa w sejmiku. Marcin Jabłoński podtrzymał W Radiu Index deklaracje o udzieleniu wsparcia Zastalowi. Marszałek ma jednak wątpliwości czy konieczna jest do tego nadzwyczajna sesja sejmiku.

Zapraszam na sesję 18 grudnia. W budżecie wpisane są dwie pozycje – objęcie akcji i wsparcie dla sportu zawodowego. Nie sądzę, żeby była potrzeba zwoływania sesji nadzwyczajnej. Sesje nadzwyczajne w województwie trudniej zrobić, bo radni są z całego regionu. 18 grudnia wpisujemy wszystko do budżetu i możemy realizować kolejne kroki. Najlepiej, by robić to razem.