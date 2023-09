Zależy nam na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży – mówiła kilka dni temu marszałek województwa Elżbieta Anna Polak. Poparciem tych słów ma być przekazanie przez samorząd regionu ponad 2 i pół mln złotych na na zakup budynku przy ul. Monte Cassino w Zielonej Górze. Obecnie właścicielem obiektu jest Uniwersytet Zielonogórski.

Dzięki współpracy z uczelnią w budynku prowadzony jest projekt w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przez szpital w Zaborze. Teraz samorząd chce obiekt wykupić i przeprowadzić w nim gruntowny remont.

Po wykonaniu modernizacji, docelowo będzie mogło tam prowadzić działalność Centrum Zdrowia Psychicznego w Ciborzu, które prowadzi takie ambulatoria i przychodnie w Zielonej Górze i w związku z tym musimy wynajmować pomieszczenia. Do tej pory pomieszczenia przy ul. Monte Cassino były wynajmowane. UZ przekazał budynek na sprzedaż w ramach przetargu, a my nie chcemy z niego zrezygnować. Do tego miejsca pacjenci już się przyzwyczaili, natężenie jest olbrzymie, potrzeby niesamowicie wzrosły w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Po pandemii okazało się, że jest o wiele więcej do zrobienia.