Sportowy Klub Taneczny Mega Dance obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. W tym czasie zdążyliśmy poznać rock and roll akrobatyczny, w którym poziom mistrzowski osiągnęli Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło. Zielonogórski duet wytańczył wiele sukcesów, zawsze największymi ich rywalami byli Rosjanie.

25 lat działalności klubu wspominał na antenie Radia Index Bartłomiej Kobylański, prezes klubu. Nie brakowało wspomnień i anegdot. Jedna z nich dotyczyła… córki prezydenta Rosji.

Katerina tańczyła rock and rolla na poziomie seniorskim, zawodowym. Bywała w finałach, np. w Szwajcarii. Radziła sobie bardzo dobrze. Historię z tańcem jednak już zakończyła.

Rosjan tak jak w wielu innych dyscyplinach, także i w rock and rollu akrobatycznym w najbliższej przyszłości nie zobaczymy. Bartłomiej Kobylański wie, co mówi, bo oprócz tego, że jest prezesem Mega Dance jest także wiceprezydentem światowej federacji rock and rolla akrobatycznego.

Wszystkie osoby z Rosji, które były w światowej federacji już ich nie ma. Z byłym mistrzem świata ostatnio rozmawiałem i powiedziałem mu, że może za trzy lata gdzieś tam na kolejnych zawodach się spotkamy. On odparł: “no, niemożliwe! W maju się spotkamy w Budapeszcie!”. Odpowiedziałem mu, że chyba nie.

O sukcesach klubu w trakcie 25 lat istnienia, a także o pracy z młodzieżą w całej rozmowie z Bartkiem Kobylańskim, znajdziecie ją na wZielonej.pl. Uroczysta gala z okazji jubileuszu klubu w najbliższy piątek w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego.