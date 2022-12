Wawrzyny Lubuskie zostaną rozdane i to już w lutym. Ruszyła bowiem kolejna edycja tego konkursu. We wtorek 13 grudnia wystartował pierwszy etap przeglądu, czyli nabór zgłoszeń. Tradycyjnie już konkurs został podzielony na kilka kategorii, czyli wawrzyn literacki, naukowy oraz dziennikarski. Ten ostatni powraca do Zielonej Góry po dwuletniej przerwie.

A jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby wziąć udział w walce o srebrne pióro? To tłumaczy Żaneta Cierach, zastępca dyrektora biblioteki Norwida.

Książka musi mieć ISBN, czyli nadany numer. Nie może być wcześniej nigdzie zgłaszana. Nie może być odtwórcza, czy też pod redakcją.

Zgłoszenia są przyjmowane do 20 stycznia.

Można się zgłosić do biblioteki i osobiście w sekretariacie złożyć trzy egzemplarze książki lub cztery materiały dziennikarskie. Możliwe jest zrobienie tego również pocztą.

Liczy się wtedy data stempla pocztowego. Sama zaś gala Wawrzynów Lubuskich odbędzie się w czwartek 23 lutego o godzinie 18. Dodajmy, że kolejny raz przyznana zostanie również nagroda od czytelników.