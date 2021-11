Zielona Góra będzie w przyszłym roku obchodziła jubileusz 800 – lecia. W związku z tym miasto ogłosiło konkurs na hasło, promujące to wydarzenie. Zielonogórzanie nadesłali aż 30 propozycji hasła. Komisja konkursowa wybrała osiem z nich. Teraz czas na głosowanie. Rusza ono w poniedziałek.

W 2022 i 2023 roku – od Winobrania do Winobrania będziemy świętować 800 lat Zielonej Góry i 700 lat praw miejskich. Mieszkańcy wybrali już logo, teraz czas na hasło. – Propozycje, które nadesłali zielonogórzanie wykraczały poza jubileusz, co świadczy o trosce i przywiązaniu do miasta – komentuje Czesław Osękowski, przewodniczący komitetu obchodów rocznicy. Komisja wyłoniła osiem z nich:

* ZIELONA enklawa – GÓRA inspiracji

* Zielona Góra – tu historia winem się toczy

* ZIELONA GÓRĄ!

* Zielona Góra – miasto, które łączy

* Zielona Góra 1222-2022. Doskonały rocznik!

* Miasto jak wino – im starsze, tym lepsze

* Zielona Góra lecie obchodzi – wino się chłodzi!

* Zielona Góra – z przeszłością w przyszłość

Na swojego faworyta będzie można głosować od 15 do 22 listopada na stronie poświęconej konsultacjom społecznym: zielonagora.konsultacjejst.pl

źródło: Urząd Miasta Zielona Góra