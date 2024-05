W kinie, w restauracji, a nawet na statku będzie można oglądać filmy w ramach Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs. To jego 22. edycja w kraju, zaś po raz dwunasty filmy traktujące o prawach człowieka będą prezentowane w Zielonej Górze i w okolicy.

O szczegółach mówi Marcin Olechnowski, z Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego CIVILITAS. Filmem otwarcia jest „Mur” w reżyserii Kasi Smutniak.

To jest jej reżyserski debiut. Udała się na granicę polsko-białoruską. To jest też ciekawe, gdzie taka gwiazda może wejść i co z tego wynika. Ona opowiada też historię swojej rodziny, patrzy na to wszystko w szerszej perspektywie.