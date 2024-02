Rozświetlenie dołka przy Sulechowskiej – to jedno z zadań, które wygrały w budżecie obywatelskim w naszym mieście. Jak będzie wyglądał montaż oświetlenia, na tym obiekcie sportowym? Pytamy o to dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Roberta Jagiełowicza. Nieprzypadkowo – obiekt znajduje się na terenie należącym do tej instytucji.

Gość wtorkowej „Rozmowy na 96FM” mówi, że obecnie trwają przymiarki i rozmowy.

Klub się przygotował, prowadzili rozmowy z firmą LUG. Za chwilę tez podejmiemy decyzję, kiedy rozpocząć prace. Tak żeby nie zaburzać też sezonu zawodnikom. Nie jest to łatwy temat, sprawdzimy czy wszystko to zmieści się w tym budżecie. Trzeba to wszystko doprecyzować.

Wtedy też zostanie ogłoszony przetarg. Nasuwa się jeszcze jedno pytanie – ile masztów pojawi się na dołku? Jak mówi Jagiełowicz – opcje są dwie. Cztery lub sześć masztów. A co może okazać się największym problemem przy tej realizacji tej inwestycji?

Najważniejsze jest poskładanie tak tych świateł, żeby wszędzie natężenie było odpowiednie. Musi być odpowiednia wysokość masztów, to jest skomplikowane.

