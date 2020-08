Piłkarze już grają, żużlowcy jeżdżą, a koszykarze? Szykują się do nowego sezonu, który rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. Szykują się też kibice, którzy mogą zaopatrywać się w karnety open, czyli na wszystkie domowe mecze sezonu 2020/21 – zarówno w polskiej lidze, jak i w VTB.

Stelmet Enea BC Zielona Góra do sprzedaży przygotował tysiąc karnetów. Mówi Maciej Molka, media manager zielonogórskiego klubu.

Cały czas czekamy na osoby, które w zeszłym roku miały karnety open, ponieważ do piątku, 7 sierpnia trwa dla nich pierwokup. Do godziny 12:00. Te osoby mogą wykupić ponownie miejsce, które dotychczas zajmowali. W piątek też otworzymy sprzedaż dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby zakupić karnet.

Klub informuje, że starał się dostosować ofertę do realiów epidemii, które też mogą ulegać zmianie.

Obecnie obostrzenia mówią o tym, że klub może wpuścić 50% pojemności hali. W naszym przypadku jest to nieco ponad 2500 osób. Jednak kilka tygodni temu obostrzenia mówiły o 25%, a to jest nieco ponad 1000 osób. Chcemy być przygotowani na to, że jeśli obostrzenia pójdą w tę negatywną stronę, to nadal będziemy mogli zapewnić miejsce osobom, które zakupili całoroczne wejściówki.