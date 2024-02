Nie, jak pierwotnie informowano do wtorkowego wieczora, a do środy, 21 lutego do godziny 18:00 potrwa blokada przejazdu na trasie S3 na wysokości Sulechowa. Takie informacje przekazali organizatorzy protestu.

Policja prosi kierujących o wybieranie tras alternatywnych lub skorzystanie z przygotowanych objazdów.

Wykaz tras poniżej:

kierunek Świebodzin – Sulechów:

Droga Krajowa S3 – Węzeł Świebodzin Południe – policjanci będą przekierowywać ruch pojazdów na drogę powiatową tzw. „starą trójkę” przez Rosin – Kalsk do Sulechowa;

Sulechów – skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Północnej:

– samochody osobowe będą kierowane przez policjantów na objazd ulicami Warszawską i Zielonogórską w kierunku na „starą trójkę” do Cigacic i Zielonej Góry;

– samochody ciężarowe – policjanci skierują je przez ulicę Północną, a następnie ulicę Leśną, ulicę Odrzańską do drogi wojewódzkiej DW278 w kierunku Bojadeł i nowego mostu w Milsku lub przez Krężoły do drogi krajowej DK32 w kierunku na Wolsztyn;

kierunek Nowa Sól – Zielona Góra:

Droga Krajowa S3 – Węzeł Zielona Góra Południe:

– samochody ciężarowe – policjanci będą kierować ruch pojazdów na drogę wojewódzką

DW 282/279 Nowy Kisielin – Droszków – most w Milsku:

– samochody ciężarowe jadące do Strefy Aktywności Gospodarczej (tzw. „Spalony Las”) po weryfikacji będą przepuszczane przez policjantów;

Zielona Góra – węzeł Północny:

– samochody osobowe na węźle Północnym będą kierowane na ul. Trasę Północną (DW298) i dalej na „starą trójkę” przez Zawadę i Cigacice;

– policjanci zamkną zjazd na trasę S3 w kierunku Sulechowa z Trasy Północnej oraz z Osiedla Pomorskiego i trasy głównej drogi krajowej S3 od strony Nowej Soli;

Zielona Góra – Zawada:

– samochody ciężarowe będą kierowane na drogę wojewódzką DW279 przez Jany i Przytok w kierunku mostu w Milsku.

Cigacice – most:

– sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona – policjanci będą kierować ruchem pojazdów;