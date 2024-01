Rok wielu inwestycji, głównie komunikacyjnych, ale i dramatu w Przylepie. Czym żyliśmy w ostatnich dwunastu miesiącach?

W pierwszy dzień nowego, 2024 roku powracamy jeszcze wspomnieniami do tego, co zdarzyło się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w Zielonej Górze. Z czego się cieszyliśmy? Co nas smuciło? Zapraszamy na małą podróż w czasie.

STYCZEŃ

Rok zaczął się i skończył informacjami dotyczącymi wiaduktu na Zjednoczenia. Na początku stycznia magistrat ustami wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka informował o pracach związanych z newralgiczną przeprawą. Poinformowano o zakazie wjazdu dla ciężarówek na dotychczasową połowę starej części wiaduktu, rozważano też inne warianty, mające z jednej strony na celu nie zamykać wiaduktu, ale z drugiej pozwalające na regulację i kontrolę przepływu ruchu. W styczniu były też dobre informacje komunikacyjne. Władze miasta poinformowały o zakupie pięciu nowych autobusów niskopodłogowych, za kwotę 15 mln zł.

Niezmiennie dominowały tematy komunikacyjne. Na początku roku otwarto też długo wyczekiwane skrzyżowanie ulic: Rzeźniczaka, Zamoyskiego i Batorego. Prace ostatecznie wydłużyły się o kilka tygodni. Inwestycja pochłonęła 9 mln zł.

LUTY

W ostatni dzień lutego historyczny mecz w ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski miała rozegrać Lechia Zielona Góra. Tak też się stało, nasz trzecioligowiec zmierzył się z Legią Warszawa. Wielki rywal pokazał klasę na boisku i poza nim. Legia wygrała w Zielonej Górze 3:0, ale nim mecz doszedł do skutku poprzedziły go wielomiesięczne przygotowania, które miały na celu przygotowania leciwego obiektu lekkoatletycznego przy ul. Sulechowskiego do tego, by mógł przyjąć niespotykaną – jak na piłkarskie warunki w Zielonej Górze – rzeszę 5 tys kibiców. Niemal do ostatnich dni zwlekano z decyzją o wydaniu zgody na organizację imprezy masowej. Mimo negatywnej opinii służb, zielone światło do organizacji święta futbolu zapalił prezydent Janusz Kubicki.

W lutym także oddano do użytku Dzienny Dom Senior Plus. Inwestycja kosztowała 315 tysięcy złotych. Ponad 60 tysięcy pochodziło ze środków miejskich, ponad 250 tysięcy z budżetu państwa. Oprócz wyremontowanych pomieszczeń, znalazł się tam nowy sprzęt teleinformatyczny. Na zajęcia do siedziby przy ul. Reja 8 może uczęszczać ponad 20 osób powyżej 60. roku życia.

MARZEC

W marcu pisaliśmy o podpisaniu umowy na budowę nowej szkoły w mieście. Obiekt powstaje w Łężycy, przy ul. Architektów. Mali zielonogórzanie pójdą do niej od początku roku szkolnego 2024/2025. Koszt budowy nowej placówki oświatowej to ponad 20 milionów złotych. Za inwestycję odpowiada firma Exalo Drilling.

KWIECIEŃ

Nowy miesiąc zaczęliśmy od… świętowania własnych urodzin. 1 kwietnia 2023 roku Akademickie Radio Index Uniwersytetu Zielonogórskiego skończyło 25 lat. Tego dnia było dużo życzeń i wspomnień. Pojawiliśmy się też na deptaku, by mimo niesprzyjającej aury, obdarować zielonogórzan słodkościami.

Na nieco lepszą pogodę mogli liczyć biegacze, którzy w najlepszy z możliwych sposobów, czyli na sportowo uczcili otwarcie Obwodnicy Południowej. Wstęgę przecięto dokładnie 15 kwietnia. Biegowemu otwarciu obwodnicy towarzyszyły też inne imprezy. Na scenie występowały lokalne zespoły rockowe, odbył się też stylizowany na teleturniej “Familiada” quiz wiedzy o Zielonej Górze. Radni rywalizowali z mieszkańcami.

W kwietniu cieszyliśmy się również z sukcesu uczniów zielonogórskiej „Budowlanki”. Siedmioro z nich dotarło do finału centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zajmując pierwsze miejsce.

MAJ

Odbyły się tradycyjne Dni Kultury Studenckiej. 51. Bachanalia rozpoczęły się od symbolicznego przekazania klucza do bram miasta. Przedstawiciele Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego “otrzymali” panowanie nad Zieloną Górą od wiceprezydenta Dariusza Lesickiego oraz prof. Barbary Literskiej, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W maju ruszyła też budowa Inteligentnego Systemu Transportu.

CZERWIEC

Spora część zielonogórzan przesiadła się z aut na rowery. Miasto kolejny raz zgłosiło się do wyścigu o miano Rowerowej Stolicy Polski. Miłośnicy jednośladów kręcili swoje kilometry, korzystając przy okazji z aplikacji, która sumowała przemierzone dystanse do wspólnego rankingu. W sumie zielonogórzanie przemierzyli ponad 600 tys. km.

Na początku czerwca odbył się jeden z rowerowych rajdów do Przylepu. Na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej odbył się tzw. „Magiczny Piknik”, w trakcie którego odbyły się konsultacje społeczne dotyczące terenu rekreacyjno-sportowego na Czarkowie.

Wielkimi krokami zbliżały się wakacje. Płonne stawały się też nadzieje na to, że latem uda się skorzystać – choć w części – z remontowanego kąpieliska w Ochli. Dziś już wiadomo, że obiekt będzie gotowy na początek letniego sezonu 2024.

LIPIEC

Otwarty został parking wielopoziomowy przy Palmiarni Zielonogórskiej. Obiekt noszący nazwę „Sky Park” na swoim dachu ma plac zabaw, tor dla rolkarzy i strefę chilloutu. Pod nią znajduje się parking na ponad 400 miejsc.

To był też miesiąc, w którym o Zielonej Górze głośno zrobiło się na całą Polskę. Nikt nie chciał jednak takiej „popularności”, a doprowadził do niej pożar nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów w Przylepie. Informacje z akcji gaśniczej opanowały wszystkie najważniejsze serwisy w całym kraju. Później, gdy zainteresowanie największych mediów opadło relacjonowaliśmy dalsze kroki związane z tym, co dzieje się przy ul. Zakładowej w Przylepie.

W lipcu otwarto też w nowej odsłonie „Kaczy Dół” na os. Słonecznym. Koszt 1,5-rocznej rewitalizacji tego miejsca, które ma służyć wszystkim pokoleniom mieszkańców, zwłaszcza z pobliskich bloków pochłonął 2 mln zł.

SIERPIEŃ

– To jest wzorcowy model współpracy ponad podziałami przy kryzysie – tak mówiła o współpracy z miastem była już minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która dziękowała na początku sierpnia w Zielonej Górze za przeprowadzoną akcję gaszenia hali z toksycznymi odpadami w Przylepie. Miasto otrzymało 43 mln zł rządowego wsparcia na uporanie się ze skutkami pożaru.

Pierwszy transport z niebezpiecznymi odpadami wyruszył pod koniec sierpnia do spalarni w Ciepielówku.

Krzysztof Sikora, prezes ZGK mówił pod koniec grudnia w Radiu Index, że usunięto niemal 50 proc. zawartości odpadów, które znajdowały się w hali. Trwa proces utylizacji. – W ciągu kilku miesięcy teren ma zostać całkowicie oczyszczony z niebezpiecznych odpadów – powiedział na naszej antenie K. Sikora.

WRZESIEŃ

Pierwszy miesiąc po wakacjach upłynął przede wszystkim pod znakiem Winobrania, którego gwiazdą nr 1 była Maryla Rodowicz. Artystka oprócz tego, że wystąpiła na scenie, odsłoniła też mural ze swoimi wizerunkami.

Autorem pracy, która znajduje się na budynku u zbiegu Placu Bohaterów i ul. Kazimierza Wielkiego jest zielonogórzanin Jakub Bitka. Mural powstał z okazji obu jubileuszy miasta 800- i 700-lecia. Maryla Rodowicz urodziła się w Zielonej Górze w 1945 i tu spędziła pierwsze lata swojego życia.

W trakcie obchodów dni miasta świętowaliśmy także my. Radio Index nadawało w paśmie popołudniowym ze studia plenerowego, tuż obok ratusza, a także skradło na jeden dzień winobraniową scenę na Placu Teatralnym. Tam odbył się koncert z okazji ćwierćwiecza naszego istnienia.

Dobiegał też końca inny, znacznie pokaźniejszy jubileusz – 700-lecia uzyskania praw miejskich przez Zieloną Górę. Tuż przed końcem Winobrania odsłonięto mural na areszcie śledczym, ukazujący dzieje Zielonej Góry od jej założenia. Już po zakończeniu obchodów dni miasta odbył się bieg z okazji jubileuszu Zielonej Góry, z metą w samym sercu miasta, na deptaku. Wygrał… gorzowianin. Marcel Prędkiewicz dystans 6 km pokonał w nieco ponad 18 minut.

Nieprzewidzianych zdarzeń też nie brakowało. Pod koniec miesiąca ewakuowano mieszkańców części domostw w centrum miasta. Powodem był… niewybuch pochodzący z czasów II wojny światowej, który został znaleziony w garażu przy ul. Dzikiej.

PAŹDZIERNIK

Na początku października żużlowcy Enei Falubazu świętowali awans do PGE Ekstraligi. Zielonogórzanie w gronie najlepszych pojadą ponownie po dwóch latach przerwy. Feta po ostatnim meczu z ROW-em Rybnik była jednak jak za mistrzowskich czasów. Dyrektor sportowy klubu Piotr Protasiewicz mówił, że to dopiero początek drogi, która będzie znacznie bardziej wyboista w gronie najlepszych drużyn w Polsce.

Październik był jednak czasem decyzji Polaków i wielu zmian politycznych. Zaczęło się jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Ubiegającą się o mandat posłanki Elżbietę Annę Polak na stanowisku marszałka województwa po 13 latach zastąpił Marcin Jabłoński.

Nasi reporterzy byli też świadkami reakcji czołowych lubuskich polityków w trakcie pierwszych, sondażowych wyników w wyborach do Sejmu i Senatu. Z kamerami i mikrofonami odwiedzaliśmy największe zielonogórskie sztaby i zbieraliśmy komentarze.

W październiku rozstrzygnięto też przetarg na budowę parku maszyn na stadionie żużlowym. Nowy obiekt, który powstaje w miejscu dawnego sektora kibica gości będzie kosztował 6,5 mln i ma być gotowy przed pierwszym meczem Falubazu.

LISTOPAD

Władze miasta poinformowały, że po rocznej przerwie zielonogórzanie znów będą mogli najpierw zgłosić, a potem wybierać zwycięskie projekty w Budżecie Obywatelskim. W puli tegorocznej edycji znalazło się w sumie 7,5 mln zł. Głosowanie rozpoczęło się właśnie 1 stycznia i potrwa dwa tygodnie. Głosować można TUTAJ.

GRUDZIEŃ

Ostatni miesiąc roku rozpoczął się od wprowadzania w klimat świąt. Nie tylko za sprawą ozdób w samym centrum miasta, na deptaku, ale także na terenie parku książęcego w Zatoniu. Tamtejsze iluminacje okazały się hitem, który przyciąga tłumy zielonogórzan już po świętach. Na początku grudnia, podczas inaugurowania świetlnego pokazu, według ostrożnych szacunków do Zatonia zjechało kilkanaście tysięcy zielonogórzan. Był więc spory korek, potęgowany jeszcze przez atak zimy. Władze miasta już teraz zapowiadają rozwiązania komunikacyjne, które usprawnią ruch w tej dzielnicy Zielonej Góry. O nowe miejsca parkingowe będzie jednak ciężko.

Zakończyła się rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportu. Krzysztof Staniszewski, z Departamentu Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra informował, że system będzie się jeszcze „docierał”, ale docelowo ułatwi przejazd głównymi ulicami Zielonej Góry.

W grudniu też dotarły informacje o dwójce wiceministrów z Zielonej Góry, w nowym rządzie Donalda Tuska. Do resortu nauki weszła prof. Maria Mrówczyńska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dotychczasowa prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ministerstwie rozwoju i technologii znalazł się prof. Waldemar Sługocki, związany z uczelnią i przewodzący lubuskiej Platformie Obywatelskiej.

Zaczynaliśmy wiaduktem i… wiaduktem kończymy. Stara nitka przeprawy na Zjednoczenia używana w obu kierunkach, obok powstającej nowej części wiaduktu, została zamknięta na początku grudnia. Powodem była powiększająca się szczelina dylatacyjna. Problem udało się zażegnać i tuż przed świętami wiadukt ponownie został uruchomiony. Wzmocniono konstrukcję, a ekspertyzy i wyniki badań pokazały, że auta mogą wrócić na jedną z najczęściej uczęszczanych arterii w mieście.

Jak Wy wspominacie minione dwanaście miesięcy z życia miasta? Czy to był udany rok? Jakie macie oczekiwania w nowym, 2024 r.? Czekamy na Wasze opinie i komentarze.