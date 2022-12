43 medale w siedmiu dyscyplinach zdobywali w kończącym się roku zawodnicy Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Start Zielona Góra. Mowa tu zarówno o imprezach rangi mistrzostw kraju, jak i międzynarodowych.

Klub podsumował dziś mijające dwanaście miesięcy. Był to rok poolimpijski, ale wielu sportowców, jak choćby Szymon Sowiński (na zdjęciu w środku) formę z igrzysk albo utrzymało, albo jeszcze poprawiło. Strzelec Startu nie tylko sięgał po medale mistrzostw świata i Europy, ale ma już przepustkę na kolejne igrzyska.

To był dla mnie wyjątkowy rok. Nieolimpijski, ale grad sukcesów. Zaczęło się od Norwegii i mistrzostw Europy – srebro i złoto. Potem puchar świata we Francji. Tam wygrywam pierwszą możliwą quotę dla kraju, a właściwie dla siebie na kolejne igrzyska. Wisienka na torcie to mistrzostwa świata – tytuł mistrza i wicemistrza. Absolutne szaleństwo, bardzo się z tego cieszę.