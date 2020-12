Niedługo pojedziemy wyremontowaną ulicą Energetyków. Prace drogowe skończą się w przyszłym tygodniu, jeśli dopisze pogoda. Na razie kierowcy poruszają się jeszcze południową jezdnią.

– Prace trwają na jezdni północnej. Od poniedziałku planujemy układanie warstwy wiążącej i montaż pętli indukcyjnych pod sygnalizację świetlną – wyjaśnia Krzysztof Staniszewski, z-ca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami urzędu miasta.

Jeśli pogoda pozwoli, to liczymy, że w środę uda się położyć warstwę ścieralną. Wówczas do końca roku powinno się wszystko udać – oznakowanie pionowe, poziome, sygnalizacja świetlna. Tak dzisiaj planujemy. Gdyby było coś z pogodą nie tak, pewnie czekają nas pierwsze dni stycznia. Co do chodników, będziemy je kończyć w styczniu, lutym, razem z zielenią. Tak, abyśmy do wiosny mieli komplet wszystkiego.