Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła do mieszkańców ośmiu województw – w tym lubuskiego – SMSowe alerty w związku z ćwiczeniami antyterrorystycznymi.

Przypomnijmy, że w poniedziałek odbywały się w Warszawie, wczoraj w Łodzi i Poznaniu. RCB informuje, że planowane są m.in. pościgi – co może spowodować utrudnienia w ruchu i apeluje by stosować się do poleceń służb, jeśli natrafimy na ćwiczenia. Szczegółów jednak nie podano.