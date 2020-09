Zobacz info

12 września, na Dzikiej Ochli w godzinach 12.00 -17.00 zapraszamy wszystkich na piknik na zakończenie lata! Piknik z Ekonomią Społeczną to wydarzenie, które szykujemy dla mieszkańców naszego regionu po to, by pokazać jak wiele robią fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej na terenie naszego województwa. To niebywała okazja, by ich poznać, zobaczyć czym na co dzień się zajmują. Ponad 15 stoisk na terenie Dzikiej Ochli! W bezpiecznych warunkach będzie można s...