Klub radnych Zielona Razem przygotował apel do rządu w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Przedstawili w nim postulaty. Domagają się między innymi tego, aby wstrzymać ogłoszenie wyroku w zbiorze urzędowym. Ich zdaniem zgodę na zmianę prawa powinni wyrazić sami obywatele, w formie referendum.

Czego się domagamy? Referendum w pierwszym roku niewyborczym po ustaniu pandemii i zmiany Konstytucji zgodnie z tym wynikiem referendum. Będziemy apelować do premiera, do rządu, aby zaprzestali tej wojny, którą spowodowali. Widać, co się dzieje na ulicach. W naszym klubie są sami mężczyźni, ale uważam, że powinniśmy teraz wspierać w strajku kobiety. Każdy z nas ma w swoim życiu kobiety, które kocha – córki, matki, żony, swoje dziewczyny czy siostry. Uważam, że powinniśmy też dla nich walczyć.