Zaglądamy do naszej siedziby przy alei Niepodległości. Media Akademickie Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli Radio Index, portal wZielonej.pl i Index TV poszukują nowych osób do współpracy. Obecnie Szukamy przede wszystkim prezenterów oraz djów radiowych.

O szczegółach mówi nasza vice naczelna Kaja Rostkowska.

Szukamy osób, które sprawnie mówią i obserwują świat. Wiedzą co się dzieje w mieście i regionu. Z pasją potrafią opowiadać i rozmawiać. Umiejętności technicznych, jeśli takowych nie posiadają, my nauczycymy. Przygotujemy do roli prezentera lub dj’a.