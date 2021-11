Sobota, 20 listopada, godzina 9:00. To właśnie wtedy rozpocznie się długa freestylowe’a podróż Rademeneza. Radosław Blonkowski zamierza rapować nieprzerwanie przez 36 godzin. Taki wynik ma mu dać wpis do Księgi Rekordów Guinnessa.

Tematów do rapu nie zabraknie. O inspirację zadbają też znane osobistości. W bogatym programie są zaplanowane wywiady, a jednym z ich bohaterów ma być Maciej Orłoś.

Będzie musiał odpisywać na te moje pytania. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ludzie będą pisać odpowiedź na moje pytanie na tablecie. Jak zobaczę odpowiedź, to będę ją rymował. Chodzi o to, żeby ich odpowiedź “włożyć” w moje usta.

Wena i siły to jedno, a drugie to potrzeby czysto fizjologicznie. O to często pytają też ci, którzy kibicują Rademenezowi.

Jak robiłem 12 godzin, to tylko raz byłem w toalecie. Jak rapowałem przez 24 godziny, to byłem z dwanaście razy, bo wypiłem z 7 litrów wody. Co będę jadł? Mam np. kisiel.

Radio Index będzie transmitować próbę bicia rekordu przez zielonogórzanina. Zaglądajcie w weekend do naszych mediów społecznościowych, a także do Hydrozagadki w Zielonogórskim Ośrodku Kultury, bo to tam rapować będzie Rademenez.