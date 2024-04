W czwartek nadzwyczajna sesja rady miasta, jeszcze w starym składzie, a więc prezydenta i radnych kończącej się kadencji.

Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry w programie Prezydent na 96 FM mówił, że jednym z najważniejszych tematów, będzie przesunięcie środków na zakup nowych autobusów MZK.

To są średniej wielkości autobusy marki Pilea, za które zapłaciliśmy ok. 15 mln zł. Ponadto podwyżki dla urzędników i pracowników miejskich spółek. Aprobował to prezydent-elekt.