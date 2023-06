Trzynaście lat stuknęło w czerwcu Centrum Rekreacyjno-Sportowemu. Sobotni festyn „Czas na Sport” był formą imprezy urodzinowej, ale też przyczynkiem do pytań, jakie jest zainteresowanie obiektem?

Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze mówi, że aktywność mieszkańców wyhamował COVID-19.

W tej chwili już wróciliśmy do tych liczb sprzed pandemii 1200-1300 osób dziennie. Jeśli chodzi o to, żeby CRS był czynny całą dobę, to uważam, że trochę się “popsuliśmy”. Musimy skrócić swoje horyzonty.