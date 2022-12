Koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra czeka dziś trzeci mecz w ramach rozgrywek Ligi Północnoeuropejskiej. Zielonogórzanie zmierzą się z KB Sigal Prishtina z Kosowa i zamierzają odnieść pewne zwycięstwo.

Przypomnijmy, po dwóch spotkaniach grupy A rozegranych w Tallinie Zastal ma na koncie jedną wygraną i jedną porażkę. Mimo, że w drużynie jest „mały szpital” i niepewny występ Sebastiana Kowalczyka i Przemysława Żołnierewicza, w naszej ekipie nikt nie dopuszcza myśli o przegranej. – Interesuje nas tylko zwycięstwo – mówił przed tym spotkaniem trener Zastalu Oliver Vidin.

To nie jest poziom z ligi polskiej. Mają swoje wartości, ale jesteśmy faworytami. Musimy to pokazać na boisku. Wiemy, że jest Dardan Berisha, on jest numerem jeden, do tego kilku obcokrajowców. Nie można pozwolić im zbierać piłek w ataku. Jeśli będziemy leniwi, i ich zlekceważymy, to będziemy mieli problem.