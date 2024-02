Niespełna 7 tygodni pozostało do wyborów samorządowych. Te – przypomnijmy – odbędą się 7 kwietnia. Do startu szykuje się Polskie Stronnictwo Ludowe. Choć oficjalne przedstawienie radnych do sejmiku województwa formacja planuje przedstawić dopiero 5 marca.

A co, jeśli chodzi o kandydata na prezydenta miasta Zielona Góra? O komentarz poprosiliśmy Mirosława Glaza.

To jest trudny temat, tej decyzji jeszcze nie ma. Kandydatów mogłoby być wielu, ale trwają cały czas rozmowy koalicyjne.

W kwietniu wybierani będą także radni miejscy. Na ile mandatów w naszym mieście liczy PSL w ramach Trzeciej Drogi?

Liczymy na 5 mandatów, w każdym okręgu chcielibyśmy zdobyć jeden. Jestem zawsze optymistą. Do sejmiku natomiast liczę na 9.

Cała rozmowa z Mirosławem Glazem do zobaczenia i usłyszenia u nas, na portalu w zielonej.pl.