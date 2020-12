Skromniejsze niż zazwyczaj będą przedświąteczne zakupy w Ochli. Skansen przygotowuje tradycyjny, bożonarodzeniowy targ z regionalnymi produktami, nie będą mu jednak towarzyszyć warsztaty. Mimo trudnej sytuacji możemy liczyć na wystawców.

W tym roku zakupy mają być formą wsparcia regionalnych producentów.

Wspólnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, z urzędem marszałkowskim, staramy się pomóc zarówno wytwórcom, naszym rękodzielnikom, jak i wszystkim innym, którzy sprzedają własne wyroby. Niestety nie jest to jarmark bożonarodzeniowy, tak jak co roku robiliśmy na terenie muzeum. Namawiamy państwa do krótkiej wizyty u nas, ale po to, żeby wspomóc naszych lokalnych wytwórców, z naszego terenu.