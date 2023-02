Co dalej z obywatelskim projektem in vitro i czy wreszcie trafi on pod obrady Sejmu? Nowa Lewica od lat zabiega o możliwość finansowania przez państwo leczenia niepłonności.

– W ostatnich miesiącach zbierano podpisy pod ustawą. Wszystko po to, by Sejm wreszcie zajął się tym problemem – usłyszeliśmy od posłanki Nowej Lewicy dr Anity Kucharskiej Dziedzic.

Musimy sobie radzić projektami obywatelskimi, żeby one weszły na agendę. Jeśli się o nich mówi, i trafiają pod obrady, to trudno później mówić, że ich nie ma. Takie rzeczy można załatwić rozporządzeniem, ale rząd tego nie chce.

Kucharska Dziedzic dodaje, że Nowa Lewica wciąż zabiega o nowelizację kodeksu karnego w sprawie definicji gwałtu.