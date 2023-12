Tak jak już informowaliśmy, profesor Maria Mrówczyńska zostanie wiceministrem nauki. Dotychczas pani profesor pełniła funkcję prorektora ds. współpracy z gospodarką na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Nam opowiedziała o kulisach propozycji, którą otrzymała pod koniec ubiegłego tygodnia. Jak doszło do tego, że profesor Maria Mrówczyńska trafi do resortu nauki?

To była propozycja ze strony PSL, która została wyartykułowana w stronę rektora. Po dłuższej dyskusji uznaliśmy, że dobrze by było, aby Uniwersytet Zielonogórski zaistniał w strukturach ministerstwa. Po uzgodnieniach pan rektor zaproponował moją kandydaturę, w tym pomógł pan poseł Tomczyszyn, który podał moją kandydaturę wyżej.

– Na podjęcie decyzji miałam dosłownie chwilę – powiedziała Radiu Index świeżo upieczona pani wiceminister.

Pięć minut na to, by przeorganizować życie i przemyśleć, ale trzeba powiedzieć, że taka decyzja nie trafia się codziennie, trudno nie skorzystać. Na pewno do końca lutego, lub trochę dłużej będę codziennie w Warszawie. Czeka nas dużo pracy. Gdy poukładamy pracę, będzie możliwość częstszego przyjazdu do Zielonej Góry.