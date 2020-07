Radiowóz goniący stado dzików z użyciem sygnałów dźwiękowych – takie obrazki widzieli ostatnio mieszkańcy ulicy Obywatelskiej. Zresztą nie tylko oni, bo stado dzików śmiało poruszające się w przestrzeni miejskiej to niestety częsty widok.

Próśb o interwencję jest nawet kilka dziennie. Władze miasta podjęły decyzję o odstrzale 150 dzików. O tym problemie dla miasta mówił w ostatniej audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki.

Najłatwiej jest krytykować każdą decyzję, a najtrudniej jest podjąć decyzję, która jest konieczna. Mieszkańcy nie do końca zdawali sobie z tego sprawę, ale my z dzikami walczymy od wielu lat. Działania są prowadzone od lat, być może nie tak widowiskowo, jak teraz, ale do tego zmusza nas sytuacja związana z ASF-em. Teraz nie wolno wywozić dzików.