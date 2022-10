Jest już zdecydowanie lepiej – tak w skrócie można powiedzieć o bezpieczeństwie na Placu Teatralnym. Jeszcze przed kilkoma miesiącami na placu w centrum miasta dochodziło do dantejskich scen i pijackich burd.

Policja w porozumieniu z miastem postanowiła zwiększyć liczbę patroli. Efekty są widoczne, o czym mówił w audycji „Prezydent na 96 FM” włodarz miasta Janusz Kubicki.

Jest bezpieczniej. Policja współpracując z miastem zwiększyła ten poziom. Na pewno było więcej interwencji w tym miejscu, było to odczuwalne, w stu procentach pewnych zachowań nie da się wyeliminować, alkohol spożywany w sposób niewłaściwy powoduje u niektórych reakcje, których się wstydzą.

