Mali miłośnicy zarzucania wędki mają szansę podszkolić się w wędkarstwie. I to zupełnie za darmo. Powstała bowiem Szkółka Wędkarska Rejon Zielona Góra. Zapisać się do niej mogą już nawet pięciolatkowie, o ile oczywiście dostaną zgodę rodziców.

Obecnie zapisanych jest już około 30 dzieci. Mówi Artur Kraśnicki, jeden z instruktorów.

Mamy dwa rodzaje nauki. Jedna z nich to teoretyczna część. Druga część to już zajęcia praktyczne, w trakcie których maluchy ćwiczą podstawy. Jest to organizowane na lokalnych zbiornikach.