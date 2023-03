W najbliższy poniedziałek sesja sejmiku województwa lubuskiego. Tak jak informowaliśmy, w planie obrad jest między innymi wniosek opozycji o odwołanie przewodniczącego Wacława Maciuszonka. Podczas obrad głos ma zabrać Jacek Kurzępa.

Lubuski poseł Prawa i Sprawiedliwości ostatnio zasłynął z kilku niefortunnych wypowiedzi. Kurzępa powiedział, że byłby w stanie przeżyć za rentę socjalną. Obecność posła na sejmiku potwierdził w „Rozmowie na 96 FM” radny wojewódzki z ramienia PSL-u Zbigniew Kołodziej.

Z tego co wiem, mieliśmy spotkania szefów klubów i była propozycja, by wpisać go do porządku obrad, ale poseł zawsze może zabrać głos. Z tego co wiem, poseł ma wystąpić na sesji i odnieść się do zarzutów,. które przedstawiła “Gazeta Wyborcza”.