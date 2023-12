Mamy kolejny rekord. Lotnisko Zielona Góra-Babimost przekroczyło barierę ponad 51 tysięcy odprawionych pasażerów.

To o 10 tysięcy osób więcej niż w ubiegłym roku. To także kolejny rekord w historii lotniska. Na ten wynik wpłynęło przede wszystkim stałe połączenie do Warszawy oraz wakacyjne loty turystyczne do Gdańska, Krakowa, Egiptu, Turcji czy Chorwacji.

Dodajmy, że tylko w samym listopadzie z usług lotniska skorzystało prawie trzy tysięcy osób.