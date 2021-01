Zielonogórskie organizacje pożytku publicznego przypominają o możliwości przekazywania 1% podatku. Ze środków, jakie otrzymają od podatników, finansują m.in. pomoc dzieciom i młodzieży. W tym specjalizuje się m.in. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.

W ubiegłym roku komitet zebrał na swoją działalność ponad 36 tysięcy złotych. Pieniądze przeznacza m.in. na pomoc psychologiczną i dla Domu Samotnej Matki.

W zeszłym tygodniu mieliśmy tragiczną sytuację – potrącenie dziewczynki przez pociąg. Nasz psycholog jechał razem z policją, żeby udzielić wsparcia. Gdyby nie to, że mamy pieniądze z 1%, mielibyśmy trudność, żeby to zrealizować, bo konkursów na razie w tym temacie nie ma. Opłacamy też potrzeby takie jak zakup żywności dla mieszkanki, która nie ma z czego tego typu rzeczy kupić, wkład własny do projektów, pokrycie innych inwestycji typu zakup pralki. Takie środki dają nam możliwość uzupełnienia braków, które pojawią się w danym czasie.