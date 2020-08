Zobacz info

8 sierpnia zapraszamy do Malinówki na warsztaty poświęcone nalewkom. Będzie fachowo, rzeczowo ale przede wszytkim interesująco i z humorem. :) W programie mnóóóóóstwo teorii, ale nie bójcie się - Chłopaki opowiadają w bardzo bardzo bardzo ciekawy sposób! 1. Nalewkarstwo – hobby, chemia, przetwórstwo, sztuka? - Nalewka – tradycyjny polski trunek bez definicji. Co jest nalewką, a co nią nie jest? - Historia nalewek w pigułce – od apteczki do barku. - Dzisiejsza pozycja nalewki na rynku – aspekty p...