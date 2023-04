Spokojne i bezpieczne – w taki oto sposób zielonogórska policja podsumowała zakończone wczoraj Święta Wielkanocne w naszym mieście i okolicach.

Mundurowi interweniowali głównie w Wielką Sobotę. O szczegółach mówi podinspektor Małgorzata Barska – rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Wzywani byli do 214 interwencji. Tradycyjnie, jak to w weekendy świąteczne, większość z nich były to interwencje domowe związane z nieporozumieniami i agresywnym zachowaniem pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali do wytrzeźwienia 13 osób, aż 8 w Wielką Sobotę.