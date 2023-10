Dzieci są lustrzanym odbiciem dorosłych – alarmują zielonogórscy policjanci, przypominając rodzicom między innymi o tym, żeby zadbali o bezpieczeństwo swoich pociech w drodze do i ze szkoły. Chodzi przede wszystkim o wpojenie im zasad poruszania się.

Mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze.

Sojusznikiem policjantów w tym dbaniu o bezpieczeństwo i edukację dzieci muszą być rodzice. Muszą oni dawać dobry przykład. Bo jeśli dorośli przechodzą na czerwonym świetle, to ich dzieci także będą to robiły. Wzorując się na dorosłych.

Zielonogórscy policjanci cały czas biorą udział także w spotkaniach prewencyjnych z dziećmi i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Już we wrześniu mamy mnóstwo zgłoszeń ze szkół, przedszkoli. Tak naprawdę musimy to zawsze sobie zapisywać, rozplanowywać. Tak, żeby dać radę być u wszystkich. Ze wszystkimi się spotkać. Zapraszamy także do nas. Mamy świetną salkę edukacyjną. Filmiki.