Od 4 maja w całym kraju następuje luzowanie obostrzeń w związku z pandemia koronawirusa.

Tuż po majowym weekendzie nastąpią pierwsze zmiany. Otwarte zostaną sklepy budowlane i meblowe. 8 maja otwarte zostaną hotele, a tydzień później będziemy się mogli udać do ogródków działkowych.

– To bardzo korzystne zmiany – mówił w rozmowie z Radiem Index Jerzy Materna. Poseł Prawa i Sprawiedliwości sugerował nawet, że powrót do normalności powinien nastąpić jeszcze szybciej.

Kocham gospodarkę. Jestem zwolennikiem tego, by już dawno to wszystko otworzyć. Cieszę się, że w końcu to rusza, bo ludzie tego potrzebują. To są dramaty. Ja tych ludzi rozumiem.