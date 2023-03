Lubuski Alarm Smogowy podsumował dwutygodniową akcję z udziałem tzw. smogowych płuc, które stanęły między Rondem 11 Listopada a Urzędem Marszałkowskim.

14 dni temu płuca były białe, dziś biel zastąpił kolor szary. Akcję podsumowuje Remigiusz Krajniak z Lubuskiego Alarmu Smogowego.

Chcemy pokazać społeczeństwu, czym oddychamy. Smogu nie widać, a to, co się osiada na naszej instalacji, niestety jest też na naszych płucach. 14 dni temu mieliśmy płuca czysto białe, a dzisiaj wyglądają tak, jak wyglądają. Zielona Góra ma dużo do zrobienia, żeby dążyć do poprawy jakości powietrza w tym mieście.