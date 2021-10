Sebastian Górski i Szymon Kobusiński byli gośćmi Piłkarskiej Zielonej Góry. Dwaj zawodnicy I-ligowej Puszczy Niepołomice, którzy powędrowali tam z Lechii Zielona Góra dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zaplecza ekstraklasy, ale także naszego III-ligowca.

Górski i Kobusiński do drużyny z Małopolski odeszli zimą i jak przyznają, szybko się zaaklimatyzowali.

Wyniki Puszczy mogłyby być lepsze, bo zespół w jedenastu meczach zgromadził 8 punktów i jest trzeci od końca w pierwszoligowej tabeli. Jak duża różnica jest między pierwszą, a trzecią ligą?

Obaj piłkarze uważnie śledzą poczynania Lechii Zielona Góra w tym sezonie.

Na pewno Lechia jest fajnie poukładana. Jest dużo nowych osób w zespole, a mimo to trener Sawicki fajnie to poukładał. Wygląda to nieźle i myślę, że przy odrobinie szczęścia ten wynik mógłby być lepszy, ale idzie to w dobrym kierunku.