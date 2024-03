W perspektywie kilku lat marzy im się granie w klasie okręgowej. Na razie drugi rok z rzędu walczą o awans do A-klasy i w tym roku liczą, że będzie to walka skuteczna.

Mowa o TS-ie Masterchemie Przylep, którego przedstawicieli gościliśmy w programie Piłkarska Zielona Góra. Zespół ma cztery punkty przewagi nad drugą Polonią Nowe Kramsko. Czy czuje na plecach oddech rywali? O to pytaliśmy trenera Tadeusza Makowskiego.

Trochę się czuje, bo wiadomo to jeden mecz różnicy. Uważam, że musimy patrzeć na siebie. Kolejny mecz się liczy. Mamy przewagę i to Kramsko musi myśleć, jak nas przeskoczyć. Wiadomo, że zespoły, które z nami grają nie mają nic do stracenia.