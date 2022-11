Rok temu wygrali zielonogórską „okręgówkę”, teraz są liderem Jako IV ligi. Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański nie kryje swoich aspiracji sięgających kolejnego awansu, tym razem do III ligi.

Mówił o tym w programie Piłkarska Zielona Góra prezes klubu Piotr Michalewicz. Jesienią Odra dotychczas wygrała 11 meczów, jeden zremisowała i dwa – z Dębem Przybyszów i Syreną Zbąszynek – przegrała.

Na pewno jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Teraz trochę marudzimy, że mógłby być nawet lepszy wynik. Nie powiem, że takiego wyniku się spodziewałem, ale jest to w tych ramach, które zakładaliśmy. Jesteśmy liderem i choć to tylko jeden punkt przewagi, to szanujemy to miejsce. Przecież nadal jesteśmy beniaminkiem.