Pasjonująco wygląda rywalizacja w Jako IV lidze, jeśli chodzi o górę tabeli. O awans walczą Syrena Zbąszynek, Odra Bytom Odrzański, a także ostatniego słowa nie powiedziała jeszcze Odra Nietków.

Prezesem bytomskiej drużyny jest zielonogórski przedsiębiorca Piotr Michalewicz. W programie Piłkarska Zielona Góra przyznawał, że celem jego drużyny jest awans do III ligi, ale więcej argumentów mają – jego zdaniem – w Zbąszynku.

Ja uważam, że wszystkie argumenty ma Syrena, my je dopiero tworzymy. Są na pierwszym miejscu, mają infrastrukturę i podejrzewam też, że większy budżet od nas. Upraszczanie i zrzucanie presji tylko na Odrę jest dla wszystkich fajne, ale my to wiemy.

Syrena ma obecnie punkt przewagi nad drugą Odrą, która za rok będzie miała nowy obiekt. W Bytomiu Odrzańskim powstaje Centrum Sportowe. Niedawno podpisana została umowa z wykonawcą.

To będzie trybuna, która na dzisiaj stanie z jednej strony, ale docelowo jest taki, że w miejscu gdzie powstanie hala, która ma się połączyć z trybuną. Chcielibyśmy, żeby z hali można było przejść na trybunę i oglądać mecz. Dzisiaj ta trybuna, którą budujemy jest taka, że będziemy mogli ją rozbudowywać. Nie ograniczamy się, bo sky is the limit. Ja zawsze to powtarzam.