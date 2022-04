Jedenaście bramek w trzech pierwszych meczach wiosną strzelili piłkarze A-klasowego Ikara Zawada. Dało to zwycięstwo, remis i porażkę.

Wygrana była jednak okazała. Drużyna Ikara przed tygodniem wygrała z Piastem Parkovią Trzebiechów aż 7:0 i to z nominalnym obrońcą w bramce. O tej sytuacji mówił Tomasz Pasternak, prezes Ikara Zawada w programie Piłkarska Zielona Góra.

We wcześniejszym meczu z Kargową jedyny nasz bramkarz dostał czerwoną kartkę i w kolejnym meczu musiał pauzować. W meczu z Trzebiechowem graliśmy z… obrońcą w bramce. Koledzy z Trzebiechowa nie wiedzieli o tym. Mieliśmy w ogóle dwanaście osób. W Zawadzie jest jednak tak, że im gorzej, to jest jeszcze większa mobilizacja. Grać to akurat potrafimy.