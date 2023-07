Dobre wieści z zielonogórskiego szpitala. Kliniczny Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej może się już pochwalić pierwszymi sukcesami. Chodzi oczywiście o skuteczność leczenia. Przez pierwsze pół roku działalności na zielonogórskim oddziale udało się pomóc ponad 500 małym pacjentom. Mowa zarówno o leczeniu, jak i o poradach w obu poradniach.

Pierwszym zdiagnozowanym i co ważne – wyleczonym pacjentem jest Mateusz Bąk. Chłopak trafił do zielonogórskiej placówki z guzem na płucach. Dziś, po kilku miesiącach leczenia i podaniu między innymi chemii, Mateusz wraca do zdrowia oraz wcześniejszego życia.

Wyleczenie Mateusza było możliwe dzięki szybkiej diagnozie. Bardzo ważny jest też personel medyczny. Stworzenie tego idealnego do łatwych zadań nie należy. Mówi prof. Ewa Gorczyńska, szefowa Klinicznego Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim.

Dodajmy, że Kliniczny Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze jest jedynym w naszym regionie.