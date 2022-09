Seniorzy, którzy zgłosili się do programu Korpus Seniora, otrzymali teleopaski wyposażone w przycisk SOS. Ma to być pomoc dla osób wymagających stałej opieki medycznej. Jednak nie tylko opaski są w programie pomocy.

W siedzibie Zielonogórskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zebrała się duża grupa seniorów, którzy przeszli szkolenie z obsługi teleopasek. Każdy z nich dostał jedną dla siebie. Więcej o całym programie pomocy seniorom mówi Renata Mach, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

W razie potrzeby teleopaska będzie łączyć się z operatorem, który udzieli im pomocy. Operator będzie dostępny dla seniorów 24 godziny na dobę. Szczegóły o teleopaskach przedstawił Kamil Gwozdowski, kierownik do spraw teleopieki z firmy HRP.

Opaski posiadają karty SIM, dzięki czemu są w stałej łączności z naszym centrum teleopieki. Senior, poza możliwością wezwania pomocy, ma również możliwość wykonania pomiarów przez opaskę. To znaczy zarówno może robić to samodzielnie, jak i bez świadomości. Opaska wykonuje pomiary zmian ciśnienia, saturacji, temperatury oraz pulsu, a także lokalizacji.

Moduł pierwszy projektu będzie realizowany przy pomocy wolontariuszy.

Będzie on polegał na tym, że senior, który zgłosi do MOPS-u chęć udzielenia mu pomocy, np. jeżeli chodzi o załatwienie spraw urzędowych, jeżeli chodzi o umówienie wizyty do lekarza, będziemy i pracownicy MOPS-u, i wolontariusze będą uczestniczy seniorowi w drodze lekarza czy do jakiegoś urzędu, czy nawet wykonanie takich podstawowych czynności jak zakupy czy pranie, czytanie książki – to wszystko będziemy w ramach tego modułu seniorom zapewniać.