Słodki zapach unosił się dziś na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. W budynku A-8 odbyła się dziś bowiem III edycja konkursu na najlepszą drużynową konstrukcję piernikową.

Co ważne – budowle nie musiały być typowo świąteczne. Budowane były więc nie tylko chatki i bożonarodzeniowe szopki, ale też wieże, a nawet mosty. I to właśnie ta ostatnia konstrukcja okazała się zwycięska. Choć jak mówi Wiktoria Łukasiewicz – byłoby łatwiej, gdyby jako zaprawy ich zespół użył innego lukru.

Daje radę, ale byłby lepszy królewski. On by szybciej wiązał. I byłby mocniejszy. Radzimy sobie jak możemy. Trzeba zrobić mocne umocnienie, żeby dał radę w ogóle stać.

Niektórzy studenci postanowili wyjść jeszcze bardziej poza szereg i zamiast identycznych pierników przygotowanych dla wszystkich drużyn, piernikowe materiały budowlane przygotowali sami. Tak było w przypadku zespołu, który zajął drugie miejsce. Studentki same upiekły korzenne elementy do swojej konstrukcji. Mówi Katarzyna Dziwir.

Skoro mamy już współczesność, to byłby to taki nowoczesny wieżowiec – biurowiec Świętego Mikołaja. Jeszcze nie ma lądowiska. To taka nasza współczesna wersja bieguna północnego.