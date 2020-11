Na zielonogórskim cmentarzu znajdują się szczególne miejsca pamięci. Jednym z nich jest grób dzieci zmarłych przed narodzeniem. Zajmuje się nim Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Przed uroczystością Wszystkich Świętych w uporządkowaniu mogiły pomagały mieszkanki Domu Samotnej Matki.

Grób został posprzątany, stanęły na nim również stroiki wykonane w trakcie warsztatów florystycznych.

Dla rodziców, którzy stracili dzieci, odwiedzanie grobu jest formą terapii, ukojenia w żałobie – podkreśla Tomasz Lehman.

Wiadomo, że jest takie miejsce, gdzie jeżeli ktoś sam nie pochowa swojego dziecka, może przyjść, zapalić lampkę. Nieważne, czy to dziecko było w Zielonej Górze, czy nie. To jest takie miejsce, gdzie można o tym pomyśleć, zastanowić się nad tym, co się wydarzyło. Myślę, że ważne jest to, że takie miejsce istnieje w Zielonej Górze. Jest potrzebne również w formie terapii, wsparcia, zadumy.