Już w styczniu na zielonogórskie ulice trafi kolejnych pięć niskopodłogowych autobusów elektrycznych. Umowy na ich zakup podpisano na początku 2023 roku. Inwestycja podniesie poziom elektryfikacji całego taboru do 80%. Zieloną Górę już teraz można uznać za lidera jeśli chodzi o bezemisyjny transport publiczny. Po zakupie nowych autobusów poziom ten będzie jeszcze wyższy.

Jakie dokładnie pojazdy trafią do naszego miasta? O komentarz poprosiliśmy Roberta Karwackiego, prezesa MZK.

Na początku mieliśmy nadzieję, że może jeszcze do końca tego roku autobusy zostaną wyprodukowane, jednak nie udało się. Będą u nas w styczniu. Jest to 5 autobusów firmy ARP. Autobusy nazywają się Pilea. Ich nowością jest to, że mają baterie nie tak, jak wszystkie nasze pojazdy umieszczoną na dachu, a w podłodze.