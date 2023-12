Czy to już czas na organizację Bachanaliów? Według Parlamentu Studenckiego UZ – owszem. Działacze formacji już teraz prowadzą rozmowy i działania związane z przyszłorocznymi dniami kultury studenckiej. Pomimo, że to tego akademickiego wydarzenia pozostało jeszcze kilka miesięcy.

Pierwsze pomysły już są -mówi Marcin Łukaszewicz, przewodniczący Parlamentu Studenckiego UZ.

Pomysły są takie, żeby kontynuować tradycje, czyli żeby bachanalia to był pełny tydzień świętowania. Jeśli chodzi o koncerty i imprezy masowe, to trwają już przygotowania i rozmowy. Będziemy w najbliższym czasie informować studentów.

W planie jest też powrót do parady studenckiej.

To jest inicjatywa, do której chcemy wrócić. Planujemy zrobić to już w tym roku, tylko bardzo duży zależy od zaangażowania studentów. Już teraz zachęcamy do tego, żeby włączyć się do tego. Chcielibyśmy powrócić także do zjazdu na byle czym.