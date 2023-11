Czarny dym unoszący się z kominów to niestety dość częsty obrazek w sezonie grzewczym. Informacje o paleniu niedozwolonym opałem mogą zgłaszać sami mieszkańcy.

Sprawdzaniem, czym palą zielonogórzanie oraz kontrolą pieców zajmują się miejscy strażnicy. Agnieszka Pawłow, komendant Straży Miejskiej w Zielonej Górze wyjaśnia, kiedy zapada decyzja o kontroli gospodarstwa domowego.

Takie kontrole robimy na zgłoszenia mieszkańców, ale wyznaczamy poszczególne kwartały miasta i robimy kontrole od drzwi do drzwi. Jeśli gdzieś jest dużo zgłoszeń mieszkańców, to znaczy, że jest niezbędna kontrola strażników.

Sprawdzany jest nie tylko piec, ale i jego otoczenie.

Jeżeli coś niepokojącego jest według strażnika, jeżeli niepokoi jakaś pozostałość opału, to wówczas pobieramy próbki. To wysyłamy do akredytowanego laboratorium, które stwierdzi, czym dany mieszkaniec palił w piecu.